Бійці 47-ї бригади встановили у Роботиному прапор України з підписом Залужного (відео)
Українські військові з 47-ї окремої механізованої бригади встановили прапор України в нещодавно звільненому селі Роботине. Населений пункт розташований на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському.
Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора. Про це повідомили у Telegram бригади.
"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.
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Своєю чергою командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський опублікував відео з прапором у Роботиному.
Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину.
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