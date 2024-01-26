Бойцы ССО на Донетчине совершили 'дерзкий налет' на опорный пункт оккупантов и взяли пленных (видео)

На Донецком направлении фронта воины Сил Специальных операций подошли вплотную к противнику с тыла и уничтожили опорный пункт российских боевиков.

Работа бойцов 8-го отдельного полка ССО попала на видео. Благодаря слаженной работе, украинским защитникам удалось пополнить и обменный фонд.

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"Боевая группа действовала быстро и слаженно: пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из RGP-40, другая – подошла вплотную к противнику с тыла. Воины ССО зачистили опорный пункт, двух военнослужащих противника взяли в плен", – говорится в описании к видео штурма.

Это видео показывает дерзость и профессионализм операторов ССО, добавили в Силах Специальных Операций.

Напомним, вблизи Иловайска в результате атаки военного полигона погибло более 20 оккупантов. Они были участниками проекта "Судный день", предусматривающего обучение пилотов БПЛА.

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