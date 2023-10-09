Бойцы ССО 'собрали букет' с вражеской техники: уничтожены средства РЭБ, РСЗО и артустановки (видео)

Бойцы Сил специальных операций устроили огненную "жатву" на Запорожском направлении. Было ликвидировано немало вражеской военной техники.

В пресс-службе ССО показали видео работы разведчиков и артиллеристов. Отмечается, что всего за несколько дней удалось ликвидировать артустановки, РСЗО, спецтехнику, автомобили и средство РЭБ врага.

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Среди уничтоженного:

САУ 2С3 "Акация",

РСЗО "Ураган"

САУ 2С7 "Пион"

Скопление живой силы противника

Топливозаправщики

Пикап

Колонна грузовых автомобилей (9 единиц)

РЭБ Р-303Ж "Житель".

"Незаурядные "жатвы" операторы Сил специальных операций устроили на Запорожском направлении. Это стало возможным благодаря профессионально проведенной разведке. Дело завершили артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны. Наши воины навели их на цели и корректировали огонь пушек", — прокомментировали в ССО это видео.

Напомним, бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго за 4 суток уничтожили 25 танков врага. Среди них был и новейший танк Т-90 "Прорыв", которого российский диктатор Владимир Путин называл "лучшим в мире".

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