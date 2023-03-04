Больного афазией Брюса Уиллиса папарацци застали на прогулке с друзьями (фото)

Впервые после того, как стало известно, что американский автор Брюс Уиллис болен деменцией, его заметили на улице во время прогулки с друзьями. 67-летний актер вместе с двумя мужчинами пил кофе и о чем-то разговаривал.

Как сообщает таблоид Daily Mail, американский актер прогуливался в городе Санта-Моника (Калифорния). Уиллис надел на прогулку синий свитер, черные джоггеры и шерстяную шапку.

Читайте также: Больному афазией Брюсу Уиллису поставили новый диагноз

Отмечается, что его впервые заметили на прогулке после того, как семья актера объявила, что у него, кроме заболевания афазией, диагностировали еще и лобно-височную деменцию. В последний раз актера замечали на улице в конце января, когда он вышел пообедать с друзьями в Лос-Анджелесе. Это было всего за несколько недель до того, как стало известно о его диагнозе "деменция".

Ранее по болезни 67-летний актер был вынужден прекратить актерскую деятельность, потому что афазия повлияла на его языковые способности.

Справочно: лобно-височная деменция (FTD для людей) до 60 лет является самой распространенной формой деменции, установление диагноза может занять годы. На сегодняшний день не существует средств для лечения этой болезни. Лобно-височная дегенерация вызывается прогрессирующей гибелью нервных клеток в лобных частях мозга или его височных частях.

О завершении карьеры известного актера стало известно в марте 2022 года. Деми Мур вместе со своими детьми и Эммой Хеминг, женой Брюса, сообщили, что актер страдает от афазии.

После этой информации премия "Золотая малина" приняла решение отказаться от специальной номинации "Худший фильм с Брюсом Уиллисом". Ранее организаторы "Золотой малины" считали неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году.

Недавно младшая дочь актера Талула опубликовала в Instagram фото Виллиса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!