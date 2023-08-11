Борьба ленивца с оцелотом попала на видео

В экологическом парке Эквадора камера сняла редкие кадры – оцелот пытался атаковать ленивца. Более всего удивило, что обычно медленный ленивец ловко отражался от быстрого представителя леопардов.

Как сообщает IFLScience, ученых, исследовавших кадры, снятые на станции биоразнообразия Типутини, удивило, когда они увидели, как оцелот не мог справиться с огромным ленивцем, а наконец медленное от природы животное еще и победило Leopardus pardalis.

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Отмечается, что это произошло в городе под названием "саладеро", где расположены участки богатой минеральными веществами земли, поэтому животные приходят туда, чтобы поесть.

Отмечается, что ленивец спустился с дерева, чтобы посетить минеральные территории (лизы). Вдруг к нему бросился оцелот.

"Это чрезвычайно интересное видео, потому что это один из немногих случаев, когда двупалый ленивец появляется в одном из наших видео с ловушкой, и единственный раз, когда появляется оцелот", — прокомментировал ситуацию профессор Энтони Ди Фиоре.

Он отметил, что оцелот пытался атаковать ленивца и думал, что бой завершится быстро, однако он не ожидал, что такое медленное животное окажется "ловким бойцом".

По словам ученого, оцелоты пытаются съесть почти любое животное, против которого они считают, что у них есть шанс. Однако относительно ленивца – здесь этот хищник проиграл.

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