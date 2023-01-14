Британский шеф-повар объяснил, почему не следует сырые яйца хранить в холодильнике

Известный в Великобритании шеф-повар Джеймс Мартин предупредил, что сырые яйца никогда нельзя класть в холодильник. Иначе, говорит он, можно получить необычный вкус приготовленного с ними блюда.

Выступая в программе телеканала ITV "This Morning", повар заметил: "все яйца пористые, поэтому вы не кладите их в холодильник, кстати, потому что они впитывают все вкусы из холодильника". Он советует хранить их при комнатной температуре, сообщает Daily Express.

Джеймс отметил, что место хранения для яиц также может повлиять на их вкус в других блюдах. Шеф-повар говорит, что текстура скорлупы влияет на то, что яйца могут впитать запах или вкус тех продуктов, возле которых они находятся.

Он привел следующий пример: в ресторане мы кладем трюфель в миску с рисом, затем сверху кладем яйца, закрываем пленкой и оставляем на ночь. К утру яйца настолько пропитываются ароматом трюфелей, что в яичницу больше не нужно добавлять этот ингредиент.

По его мнению, то же происходит, когда яйца кладут в холодильник. Мартин порекомендовал хранить яйца исключительно в сухом и прохладном месте как можно дальше от других продуктов.

Напомним, что одна простая хитрость, которой пользуются опытные домохозяйки, поможет продлить срок хранения яиц. Также важно соблюдать правильные условия хранения, чтобы на этом продукте не образовались бактерии.

Чтобы яйца легко чистились после варки, известный украинский повар раскрыл собственные методы варки этого едва ли не самого популярного продукта. Он дал несколько советов, которые к тому же позволит "сэкономить электроэнергию".

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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