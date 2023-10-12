Буданов – об окончании войны: 'Мы выбились из графика'

В июне 2023 года руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Украина сделает все возможное, чтобы освободить все территории этого года. Однако ситуация на фронте указывает на то, что война будет продолжаться дольше.

В интервью "Украинской правде" он объяснил, почему не удалось окончить войну уже в этом году.

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"Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет понятным", – сказал он.

На вопрос, означает ли это, что Украина "отстает от графика", Буданов сказал: "Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем иначе толкование… Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего – мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: если российские войска не отступят с оккупированных украинских территорий, будут уничтожены.

"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся быть сильными на бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из России подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", — сказал глава страны.

Напомним, в воздушных силах призвали готовиться к усилению российских обстрелов осенью и зимой.

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