Буданов ― об угрозе подрыва ЗАЭС: 'Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас'

российские войска подготовиться к тому, чтобы в случае ухода из Запорожской области совершить теракт на атомной станции, находящейся возле города Энергодар. Оккупанты уже завершили подготовку к взрыву на станции.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью британскому изданию The New Statement.

Читайте также: Зеленский: разведка сообщила, что россияне готовят теракт на Запорожской атомной станции (видео)

Руководитель ГУР говорит, что ядерные реакторы ЗАЭС без охлаждения могут расплавиться за период с 10 часов до 14 дней.

"К аварии на ЗАЭС также может привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения станции. План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства", ― отметил Буданов.

Он также напомнил, что россияне обложили взрывчаткой пруд-охладитель возле ЗАЭС. Также возле станции, по данным разведки, россияне разместили военную технику, начиненную взрывчаткой. Эта техника расположена вблизи четырех энергоблоков.

"Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас", ― резюмировал Буданов.

Он считает, что россияне пойдут на такой шаг, если потерпят поражение на левом берегу Днепра. По их замыслу создание такой опасной зоны будет служить предохранителем дальнейшего продвижения наших войск.

Буданов не исключает ситуации, что российские боевики атакуют ЗАЭС как "превентивное мероприятие", чтобы остановить наступление ВСУ и заморозить линию фронта.

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

А эксперты по Энергоатому объяснили, что ждет украинцев в случае ядерного взрыва на ЗАЭС.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!