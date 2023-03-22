Будет кульминация: астролог назвал самые опасные даты и объяснил, когда может закончиться война в Украине

В Украине в ближайшие месяцы будут переломные события на фронте, война приближается к кульминации. Президент России Владимир Путин может повысить ставки, поскольку ему нечего терять.

Об этом ТСН заявил известный астролог Влад Росс. "Нас ждет очень активная фаза, кульминация этого противостояния – с одной стороны Украина, ЕС и США, а с другой стороны Китай, РФ и Иран, "ось зла" выкристаллизовалась до такой степени, что теперь все ясно... " – отметил он.

По словам астролога, в противостояние могут ввязаться войска и силы НАТО, что повлияет на ход войны. Особенно опасными будут две даты – затмения 20 апреля и 5 мая.

"В период затмений происходит самое страшное. Май может стать точкой невозврата. Если что-то произойдет в это время – миру не поздоровится", – подчеркнул Росс.

В то же время он добавил, что аспрект между Юпитером и Сатурном 19 июня указывает на вероятную точку в военном противостоянии летом этого года.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.