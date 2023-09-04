Будет лучше сливок: что добавить в пюре для вкуса

Для многих любителей гарниров картофельное пюре – это настоящий вкус. Большинство людей заправляют пюре сливками, однако этого не стоит делать.

Об этом сообщили в Pixel. Вместо этого более удачная и вкусная альтернатива этому.

Читайте также: Что приготовить из оставшегося пюре

Некоторые гурманы добавляют в свое любимое пюре сметану, придавая блюду нежность и большее богатство вкуса. Сметана оказывается лучшим компонентом для пюре, чем сливки.

Многим людям нравится добавлять в пюре сливки из-за их жирности. Но проблема состоит в том, что эта замена может привести к неудачной консистенции пюре, сделав его менее воздушным.

В то время как сметана с молоком могут сделать картофельное пюре более нежным и более насыщенным. При приготовлении картофельного пюре сметану следует добавлять после масла и одновременно с молоком. Поэтому перед использованием сметана можно смешать с молоком в отдельной емкости.

Также следует добавлять сметану перед самой подачей блюда. Если пюре, заправленное сметаной, будет храниться в холодильнике несколько часов, то она может предоставить ему неприятную кислинку.

Напомним, ранее мы рассказывали, что картофельное пюре можно легко испортить, если добавить ингредиенты не в том виде. Ведь вкус пюре зависит даже от момента, когда вы добавляете соль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !