Будет опасный период: астролог назвала сроки, когда Россия может устроить массированную атаку

Оккупанты могут устроить новый массированный ракетный обстрел Украины в марте. Кроме того, возможны другие провокации, уровень эскалации повысится.

Об этом заявила астролог Ольга Медвецкая. "Около 15 марта (плюс-минус пять дней) есть риск массированной атаки на Украину. При этом возможное применение запрещенных видов оружия, в том числе химического", – отметила она.

По словам астролога, враг также может усилить пропаганду и запустить фейковые новости в мировые СМИ. Под угрозой в период с 15 до 20 марта будет энергетическая сфера, также оккупанты могут ударить по транспортной системе – речь идет как о транспортных узлах, так и вокзалах.

Медвецкая добавила, что будут и хорошие новости – как с фронта, так и от западных партнеров.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.