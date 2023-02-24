'Будет определенный результат': ясновидящий дал прогноз, когда ждать перелома на фронте в Украине

Период до конца февраля 2023 года будет временем тяжелых боев в Украине, но уже в марте возможен перелом на фронте. Вооруженные силы освободят часть захваченных оккупантами территорий.

Об этом ТСН заявил ясновидящий Валерий Шатилович. По его словам, большого наступления России не будет, это скорее запугивание, которое Кремль хочет использовать в собственных интересах.

"Масштабного наступления, как в прошлом году, я не вижу. Они могут проводить обстрелы, пытаться запугивать людей. Но у россиян нет сил для наступления. Для них это будет очень сложно, они не смогут наступить так же, как 24 февраля прошлого года", – подчеркнул он.

Ясновидящий добавил, что оккупанты на Донбассе будут идти буквально по трупам своих же войск, но никаких успехов не добьются. Уже в марте ВСУ получат существенные победы на поле боя.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.