Будет сохранятся плюсовая температура: прогноз погоды в Украине на 12 февраля

Новая рабочая неделя в Украине пройдет без снега, однако зимние морозы все же напомнят о себе. В середине недели, однако, немного потеплеет.

По прогнозам "Укргидрометцентра", среда, 12 февраля, принесет плюсовые температуры не только в Закарпатье. Днем до +1 градуса станет теплее в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а на Волыни, Прикарпатье, Львовщине, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Винницкой областях и в Крыму столбики термометров покажут 0…+2 градуса.

Читайте также: Синоптики шокировали прогнозом погоды на февраль: где будет весна, а какие области завалит снегом в последний месяц зимы

В Одесской области температура поднимется до +1…+3, а в Закарпатье останется стабильной – +4…+6. Ночью максимальные морозы сохранятся в пределах -7-9 градусов, а в Черниговской области ожидается до -10. В Киеве температура ночью опустится до -7...-9, днем будет 0...-2. Холоднее всего в этот день будет в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, где прогнозируется -1…-3 градуса. Осадков не ожидается.

Ранее мы рассказывали, что в Укргидрометцентре рассказали, как долго будет держаться "весенняя" погода и когда ждать резких перемен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!