Будут, как новые: стакан этого продукта сделает носки снова белоснежными

В гардеробе каждого человека есть белые носки, которые со временем теряют цвет и становятся тусклыми, серыми. Однако не следует их сразу выбрасывать, а лучше используйте один копеечный и проверенный способ.

Как пишет Sante Plus, вам нужен самостоятельно приготовленный раствор, в котором замачивают грязные белые носки. Уже потом их нужно постирать в стиральной машине.

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Для приготовления раствора вам нужно всего несколько ингредиентов: вода и два нарезанных лимона. Это все нужно довести до кипения в кастрюле. Когда раствор начнет остывать, там нужно замочить грязные носки на 1-2 часа. После постирайте носки в стиральной машине, как обычно.

Поскольку лимон обладает отличными свойствами для удаления пятен, отбеливания и дезодорации, ваши носки станут белоснежными, как после покупки.

Важно! Если ваши носки изготовлены из хлопка, установите температуру стирки максимум 40°C.

Другие советы по возвращению белья белым носкам

Если не удалось отбелить носки с помощью лимонного раствора, воспользуйтесь другими способами.

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1. Пищевая сода и вода. Смешайте все до образования густой пасты, которой натрите носки и оставьте на 20-30 минут. Паста за это время активно впитается в загрязнение и начнет действовать. После постирайте носки в стиральной машине.

2. Спиртный уксус поможет удалить сложные пятна и смягчит ткань. Все, что вам нужно сделать, это соединить воду и уксус в пропорциях 3:1 или три стакана воды на один стакан уксуса. Замочите в этой смеси носки в час. Затем стирайте их в машине с использованием обычного моющего средства. Свежесть и белье гарантировано вашим носкам!

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