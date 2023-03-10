Будуть, як нові: склянка цього продукту зробить шкарпетки знову білосніжними

У гардеробі кожної людини є білі шкарпетки, які з часом втрачають колір та стають тьмяними, сірими. Проте не варто їх одразу викидати, а краще використайте один копійчаний та перевірений спосіб.

Як пише Sante Plus, вам потрібен самостійно приготовлений розчин, у якому замочують брудні білі шкарпетки. Вже потім їх треба попрати в пральній машині.

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Для приготування розчину вам потрібно всього кілька інгредієнтів: вода та два нарізаних лимони. Це все треба довести до кипіння в каструлі. Коли розчин почне остигати, там треба замочити брудні шкарпетки на 1-2 годин. Після виперіть шкарпетки у пральній машині, як зазвичай.

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Оскільки лимон має чудові властивості для видалення плям, відбілювання та дезодорації, тому ваші шкарпетки стануть білосніжними, як після покупки.

Важливо! Якщо ваші шкарпетки виготовлені з бавовни, встановіть температуру прання на максимум 40°C.

Інші поради щодо повернення білизни білим шкарпеткам

Якщо не вдалося відбілити шкарпетки за допомогою лимонного розчину, скористайтеся іншими способами.

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1. Харчова сода та вода. Змішайте все до утворення густої пасти, якою натріть шкарпетки та залиште на 20-30 хвилин. Паста за цей час активно вбереться у забруднення та почне діяти. Після виперіть шкарпетки у пральній машині.

2. Спиртовий оцет також допоможе видалити складні плями та пом'якшить тканину. Все, що вам потрібно зробити, це з’єднати воду та оцет у пропорціях 3:1, або три склянки води на одну склянку оцту. Замочіть в цій суміші шкарпетки на годину. Потім виперіть їх у машині з використанням звичайного миючого засобу. Свіжість та білизна гарантована вашим шкарпеткам!

Раніше UAportal писав про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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