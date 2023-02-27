Будут ли новые блэкауты и когда закончится война в Украине: прогноз астролога

Война в Украине может перейти в решающую фазу весной 2023 года, однако многое будет зависеть от объемов военной помощи Запада. ВСУ получат самолеты от партнеров, но достаточного количества авиации не будет.

Об этом в интервью KP.UA заявила астролог Анастасия Макарова. "Блэкауты астрологически должны были закончиться в ноябре. Почему не закончились тогда – вопрос к нашей власти и коммунальным службам. Астрологически предпосылок для этого больше нет", – подчеркнула она.

По ее словам, в результате новых атак оккупантов пострадает система водоснабжения, также возможны точечные попадания по транспортной системе, но последствия не изменят в целом ситуацию в стране.

Макарова подчеркнула, что Россия не сможет найти новых союзников в войне, кроме Ирана, который поставляет стране-агрессору вооружение.

"Основная фаза войны в Украине может завершиться весной, но может и осенью этого года. Пока такая проекция. На востоке возможен очень затяжной сценарий, включая и 2024 год. Но только на востоке" – подытожила она.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.