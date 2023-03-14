'Будут первые звоночки победы': экстрасенс дала прогноз, закончится ли война в Украине в 2023 году

Война в Украине может затянуться, но перелом на фронте будет уже весной 2023 года. Вооруженные силы перейдут в наступление на врага.

Об этом УНИАН заявила экстрасенс Мария Тихая. "Пока вижу, что война в Украине не закончится. В этом году точно", – отметила она.

По словам экстрасенса, в марте будет "бавовна" в оккупированном Крыму.

"Мы получили ракеты, которые могут стрелять на дальние дистанции. По Крыму мне карты показывают заводы, склады. Туда и полетят наши ракеты", – отметила Тихая.

Она подчеркнула, что первые звоночки победы Украины в войне будут в конце весны. Летом украинские военные смогут освободить захваченные врагом территории.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.