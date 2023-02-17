'Будуть великі перемоги': астрологиня розповіла, коли чекати ключових змін на фронті в Україні

Війна Росії з Україною ще затягнеться, але перші дзвіночки перемоги будуть уже у травні 2023 року. Цей час виявиться дуже сприятливим для визволення територій від ворога.

Про це УНІАН заявила астрологиня та тарологиня Яна Тимощук. За її словами, краще розпочинати деокупацію міст із боку захопленого ворогом Криму.

"Якщо дивитись на аркан диявола, який зараз Росія застосовує на нашій землі, то з травня на нас чекають переможні моменти, особливо у липні, серпні та вересні. У нас будуть дуже сильно виражені перемоги на фронті, у тому числі деокупація міст", – зазначила Тимощук.

Вона попередила, що ворог стягуватиме сили і може влаштовувати провокації.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.