Будут забирать энергию: какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Считается, что некоторые деревья нельзя высаживать у дома, поскольку они будут уносить энергию хозяев. Существует немало запретов на этот счет.

UAportal предлагает разобраться, что следует сажать в своем дворе, а что нет. В некоторых приметах о значении того или иного дерева есть рациональное объяснение.

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Ель

В народе говорят, что ель будет забирать энергию и выживать из дома мужчин. Кроме этого, это дерево ассоциируют со смертью. Поскольку покойнику устилают дорогу еловыми ветвями.

Однако есть и хорошие приметы, связанные с елью. Она защищает жителей дома или хозяйства от конфликтов и ссор. Энергию она уносит только летом, а отдает – зимой.

Если искать более рациональное объяснение, то дерево можно сажать на участке. Однако не стоит это делать близко к дому, потому что корни разрастутся и могут разрушать фундамент.

Сосна

Сосну, как и елку, нельзя высаживать у дома якобы из-за плохой энергетики. Впрочем, эзотерики говорят совсем обратное: у сосны действительно очень хорошая энергетика и дерево оздоравливает воздух.

Однако сосну действительно нельзя сажать у дома, но причина совсем в другом. От дерева образуется большая тень, не обогащает почву перегноем из-за отсутствия листьев и сильно разрастается под землей. Поэтому у сосны ничего не будет расти.

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Туя

Якобы туя мешает молодым девушкам выйти замуж. Это дерево символизирует скорбь, поэтому его выращивают на кладбищах.

В народе еще говорят, что туя отгоняет злых духов, поэтому ее можно посадить как живую изгородь. При этом за ней не требуется особого ухода.

Береза

Береза оказывает негативное влияние на женщин и приводит к бесплодию. Также она уносит воду из почвы, поэтому другие растения рядом с ней не будут расти. Но, если береза за забором, то она наоборот оберегает дом от злых глаз и разной нечисти. Лучшим будет высадить у ворот.

Тополь

Тополь – энергетический вампир, поглощающий энергию жильцов дома. Сажать еще ее не стоит из-за полого и хрупкого ствола, поскольку сильный ветер может сломать его.

Также у тополя мощная корневая система. Если дерево растет близко к дому, может разрушить фундамент. Также аллергикам следует остерегаться этого растения.

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Дуб

Дуб – символ долголетия, но лучше это дерево не выращивать у дома. Считается, что оно высасывает силы из жильцов дома, назовет болезни. Также дуб постарается избавиться от главы семьи.

Если рассматривать более рациональную составляющую, то слишком мощные корни дуба могут поколебать фундамент дома.

Ива и осина

Ива и осина "питаются" живой энергетикой и могут "выжить" из дома его обитателей. В народе говорят, что беда грозит тем, кто посадит эти деревья у себя под домом. Однако объективных причин не любить иву и осину нет.

Лучше всего возле дома выращивать плодово-ягодные деревья: яблоню, грушу, шиповник, рябину, вишню. У них хорошая энергетика, а еще дают урожай и приносят мир и согласие в семью.

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