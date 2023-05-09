Быстро и бюджетно: как запечь молодой картофель в соевом соусе
Молодой картофель содержит много полезных веществ, таких как витамины С, В6, калий, магний и другие минералы, способствующие укреплению иммунной системы, улучшению здоровья кожи, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшению здоровья почек и желудочно-кишечного тракта.
А поскольку ее сезон не длительный, стоит запасаться рецептами, как вкусно приготовить картофель. Один из них мы вам сейчас расскажем – это будет запеченный в соевом маринаде молодой картофель.
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Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г молодого картофеля
- 4 ст. ложки соевого соуса
- 2 ст. ложки растительного масла
- 1 ст. ложка меда
- 1/4 чайной ложки черного перца
- 1/2 чайной ложки соли
Как готовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Молодой картофель тщательно помойте, почистите и нарежьте на кусочки.
- В миске смешайте соевый соус, растительное масло, мед, черный перец и соль.
- Добавьте картофель в эту смесь и хорошо перемешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт соусом.
- Разместите картофель на противне для запекания и распределите его равномерно по всему противню.
- Запекайте в духовке в течение 30-35 минут, пока картофель не станет золотистым и мягким внутри.
- Во время запекания можно несколько раз перевернуть картофель, чтобы он зарумянился со всех сторон.
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Этот рецепт молодого картофеля в соевом соусе не только вкусен, но и полезен, поскольку соевый соус содержит много белков и других полезных веществ, способствующих здоровому питанию.
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