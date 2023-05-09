Быстро и бюджетно: как запечь молодой картофель в соевом соусе

Молодой картофель содержит много полезных веществ, таких как витамины С, В6, калий, магний и другие минералы, способствующие укреплению иммунной системы, улучшению здоровья кожи, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшению здоровья почек и желудочно-кишечного тракта.

А поскольку ее сезон не длительный, стоит запасаться рецептами, как вкусно приготовить картофель. Один из них мы вам сейчас расскажем – это будет запеченный в соевом маринаде молодой картофель.

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Вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г молодого картофеля

4 ст. ложки соевого соуса

2 ст. ложки растительного масла

1 ст. ложка меда

1/4 чайной ложки черного перца

1/2 чайной ложки соли

Как готовить:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Молодой картофель тщательно помойте, почистите и нарежьте на кусочки. В миске смешайте соевый соус, растительное масло, мед, черный перец и соль. Добавьте картофель в эту смесь и хорошо перемешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт соусом. Разместите картофель на противне для запекания и распределите его равномерно по всему противню. Запекайте в духовке в течение 30-35 минут, пока картофель не станет золотистым и мягким внутри. Во время запекания можно несколько раз перевернуть картофель, чтобы он зарумянился со всех сторон.

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Этот рецепт молодого картофеля в соевом соусе не только вкусен, но и полезен, поскольку соевый соус содержит много белков и других полезных веществ, способствующих здоровому питанию.

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