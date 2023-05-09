Швидко та бюджетно: як запекти молоду картоплю у соєвому соусі
Молода картопля містить багато корисних речовин, таких як вітаміни С, В6, калій, магній та інші мінерали, які сприяють зміцненню імунної системи, покращенню здоров'я шкіри, зниженню ризику серцево-судинних захворювань, поліпшенню здоров'я нирок та шлунково-кишкового тракту.
А оскільки її сезон не тривалий, варто вже запасатися рецептами, як смачно приготувати картоплю. Один з них ми вам зараз розповімо – це буде запечена у соєвому маринаді молода картопля.
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Вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 500 г молодої картоплі
- 4 ст. ложки соєвого соусу
- 2 ст. ложки рослинної олії
- 1 ст. ложка меду
- 1/4 чайної ложки чорного перцю
- 1/2 чайної ложки солі
Як готувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Молоду картоплю ретельно помийте, почистіть та наріжте на шматочки.
- У мисці змішайте соєвий соус, рослинну олію, мед, чорний перець та сіль.
- Додайте картоплю до цієї суміші та добре перемішайте, щоб картопля була рівномірно покрита соусом.
- Розмістіть картоплю на противні для запікання та розподіліть її рівномірно по всьому деку.
- Запікайте в духовці протягом 30-35 хвилин, доки картопля не стане золотистою та м'якою всередині.
- Під час запікання можна кілька разів перевернути картоплю, щоб вона зарум'янилась з усіх боків.
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Цей рецепт молодої картоплі у соєвому соусі не тільки смачний, але й корисний, оскільки соєвий соус містить багато білків та інших корисних речовин, що сприяють здоровому харчуванню.
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