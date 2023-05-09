Швидко та бюджетно: як запекти молоду картоплю у соєвому соусі

Молода картопля містить багато корисних речовин, таких як вітаміни С, В6, калій, магній та інші мінерали, які сприяють зміцненню імунної системи, покращенню здоров'я шкіри, зниженню ризику серцево-судинних захворювань, поліпшенню здоров'я нирок та шлунково-кишкового тракту.

А оскільки її сезон не тривалий, варто вже запасатися рецептами, як смачно приготувати картоплю. Один з них ми вам зараз розповімо – це буде запечена у соєвому маринаді молода картопля.

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Вам знадобляться наступні інгредієнти:

500 г молодої картоплі

4 ст. ложки соєвого соусу

2 ст. ложки рослинної олії

1 ст. ложка меду

1/4 чайної ложки чорного перцю

1/2 чайної ложки солі

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Як готувати:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Молоду картоплю ретельно помийте, почистіть та наріжте на шматочки. У мисці змішайте соєвий соус, рослинну олію, мед, чорний перець та сіль. Додайте картоплю до цієї суміші та добре перемішайте, щоб картопля була рівномірно покрита соусом. Розмістіть картоплю на противні для запікання та розподіліть її рівномірно по всьому деку. Запікайте в духовці протягом 30-35 хвилин, доки картопля не стане золотистою та м'якою всередині. Під час запікання можна кілька разів перевернути картоплю, щоб вона зарум'янилась з усіх боків.

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Цей рецепт молодої картоплі у соєвому соусі не тільки смачний, але й корисний, оскільки соєвий соус містить багато білків та інших корисних речовин, що сприяють здоровому харчуванню.

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