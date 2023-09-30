Быстро и сытно: Как приготовить завтрак из того, что нашли в холодильнике в булке

Как сделать булку с яйцами, колбасой, сосками, овощами и сыром на завтрак

Сочные и ароматные овощи с яйцами и сыром, запеченные в булочке. Это блюдо легко и быстро готовится и отлично подойдет для начала дня.

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Особенно полезен этот рецепт для тех, кто спешит утром и хочет быстро позавтракать теми продуктами, которые есть в холодильнике. Рецептом поделились на сайте "Ого".

Вот рецепт для 4 порций:

Ингредиенты:

4 булочки для гамбургеров

4 чайные ложки сливочного масла

1/2 сладкого перца

1 помидор

1/2 среднего лука

12 перепелиных яиц

100 г моцареллы (твердого сыра)

Зелень по вкусу (измельченная)

Сушеный орегано или ваши любимые специи

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Осторожно отрежьте верхушки булочек для гамбургеров с помощью острого ножа и извлеките мягкую середину. Ее можно подсушить в духовке и использовать для приготовления панировочных сухарей. Смажьте дно каждой булочки сливочным маслом при комнатной температуре. Для приготовления начинки: тщательно промойте овощи и зелень (петрушку, укроп, зеленый лук, базилик), высушите их и нарежьте мелко. Наполните каждую булочку нарезанными овощами и зеленью, оставляя пробелы для яиц и сыра. Посолите сверху овощи и приправьте орегано (или вашими любимыми итальянскими специями). Порежьте моцареллу на маленькие кубики. Разместите булочки с овощами на форме для выпечки, вбейте в каждую по три перепелиных яйца и равномерно распределите моцареллу сверху. Запекайте булочки с начинкой вместе с верхушками в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 15-18 минут. Наблюдайте за желтками: если вы хотите, чтобы они остались жидкими, то время выпекания будет короче. Извлеките верхушки булочек после 5-7 минут, чтобы они не подгорели. Теперь вы можете насладиться своим быстрым и вкусным завтраком!

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