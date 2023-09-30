Быстро и сытно: Как приготовить завтрак из того, что нашли в холодильнике в булке
Как сделать булку с яйцами, колбасой, сосками, овощами и сыром на завтрак
Сочные и ароматные овощи с яйцами и сыром, запеченные в булочке. Это блюдо легко и быстро готовится и отлично подойдет для начала дня.
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Особенно полезен этот рецепт для тех, кто спешит утром и хочет быстро позавтракать теми продуктами, которые есть в холодильнике. Рецептом поделились на сайте "Ого".
Вот рецепт для 4 порций:
Ингредиенты:
- 4 булочки для гамбургеров
- 4 чайные ложки сливочного масла
- 1/2 сладкого перца
- 1 помидор
- 1/2 среднего лука
- 12 перепелиных яиц
- 100 г моцареллы (твердого сыра)
- Зелень по вкусу (измельченная)
- Сушеный орегано или ваши любимые специи
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Осторожно отрежьте верхушки булочек для гамбургеров с помощью острого ножа и извлеките мягкую середину. Ее можно подсушить в духовке и использовать для приготовления панировочных сухарей.
- Смажьте дно каждой булочки сливочным маслом при комнатной температуре.
- Для приготовления начинки: тщательно промойте овощи и зелень (петрушку, укроп, зеленый лук, базилик), высушите их и нарежьте мелко.
- Наполните каждую булочку нарезанными овощами и зеленью, оставляя пробелы для яиц и сыра. Посолите сверху овощи и приправьте орегано (или вашими любимыми итальянскими специями).
- Порежьте моцареллу на маленькие кубики. Разместите булочки с овощами на форме для выпечки, вбейте в каждую по три перепелиных яйца и равномерно распределите моцареллу сверху.
- Запекайте булочки с начинкой вместе с верхушками в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 15-18 минут. Наблюдайте за желтками: если вы хотите, чтобы они остались жидкими, то время выпекания будет короче.
- Извлеките верхушки булочек после 5-7 минут, чтобы они не подгорели. Теперь вы можете насладиться своим быстрым и вкусным завтраком!
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