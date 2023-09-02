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Быстрый ужин с минимумом усилий: Как приготовить спагетти с курицей в духовке

Игорь Романько

Как быстро сделать спагетти с курицей в духовке на ужин

Если вы ищете способ сэкономить время и усилия, а также уменьшить количество посуды, которую нужно мыть, вот идея для вас – паста с курицей и сыром, приготовленная в духовке.

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Этот рецепт не только прост, но и вкусен, и отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте Meta.

Ингредиенты:

  • 500 г спагетти
  • 750 г куриного филе
  • 2 яйца
  • 20 г сливочного масла
  • 100 г твердого сыра
  • 200 мл сливок
  • 300 мл воды
  • 1,5 столовой ложки итальянских трав
  • Чайная кровать соли

Приготовление:

  1. Начните с предварительного разогрева духовки до 180 градусов.
  2. Растопите сливочное масло. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке. После того как масло растопилось, вылейте его в форму, в которой вы будете готовить спагетти.
  3. Добавьте спагетти в форму со сливочным маслом и перемешайте их, чтобы обеспечить равномерное покрытие маслом.
  4. Куриное филе порежьте на небольшие кусочки и равномерно распределите их сверху спагетти.
  5. В отдельной миске взбейте яйца вместе с итальянскими травами и солью. Затем добавьте воду и сливки и тщательно перемешайте все ингредиенты.
  6. Залейте эту смесь в форму со спагетти и курицей.
  7. Покройте форму фольгой и поставьте ее в духовку примерно на 50 минут.
  8. После этого извлеките форму из духовки, снимите фольгу и посыпьте блюдо тертым сыром.
  9. Поверните форму в духовку и запекайте еще примерно 10 минут или до того момента, когда сыр плавно растает и станет золотистым.

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