Быстрый ужин с минимумом усилий: Как приготовить спагетти с курицей в духовке
Как быстро сделать спагетти с курицей в духовке на ужин
Если вы ищете способ сэкономить время и усилия, а также уменьшить количество посуды, которую нужно мыть, вот идея для вас – паста с курицей и сыром, приготовленная в духовке.
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Этот рецепт не только прост, но и вкусен, и отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте Meta.
Ингредиенты:
- 500 г спагетти
- 750 г куриного филе
- 2 яйца
- 20 г сливочного масла
- 100 г твердого сыра
- 200 мл сливок
- 300 мл воды
- 1,5 столовой ложки итальянских трав
- Чайная кровать соли
Приготовление:
- Начните с предварительного разогрева духовки до 180 градусов.
- Растопите сливочное масло. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке. После того как масло растопилось, вылейте его в форму, в которой вы будете готовить спагетти.
- Добавьте спагетти в форму со сливочным маслом и перемешайте их, чтобы обеспечить равномерное покрытие маслом.
- Куриное филе порежьте на небольшие кусочки и равномерно распределите их сверху спагетти.
- В отдельной миске взбейте яйца вместе с итальянскими травами и солью. Затем добавьте воду и сливки и тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Залейте эту смесь в форму со спагетти и курицей.
- Покройте форму фольгой и поставьте ее в духовку примерно на 50 минут.
- После этого извлеките форму из духовки, снимите фольгу и посыпьте блюдо тертым сыром.
- Поверните форму в духовку и запекайте еще примерно 10 минут или до того момента, когда сыр плавно растает и станет золотистым.
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