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Швидка вечеря з мінімумом зусиль: Як приготувати спагеті з куркою в духовці

Ігор Романько

Як швидко зробити спагетті з куркою в духовці на вечерю

Якщо ви шукаєте спосіб зекономити час та зусилля, а також зменшити кількість посуду, який потрібно мити, ось ідея для вас - паста з куркою та сиром, приготована у духовці.

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Цей рецепт не лише простий, але і смачний, і відмінно підійде для сімейного обіду або вечері. Рецептом поділились на сайті Meta.

Інгредієнти:

  • 500 г спагеті
  • 750 г курячого філе
  • 2 яйця
  • 20 г вершкового масла
  • 100 г твердого сиру
  • 200 мл вершків
  • 300 мл води
  • 1,5 столової ложки італійських трав
  • Чайна ложка солі

Приготування:

  1. Почніть з попереднього розігріву духовки до 180 градусів.
  2. Розтопіть вершкове масло. Це можна зробити на водяній бані або в мікрохвильовці. Після того, як масло розтопилося, вилийте його у форму, в якій ви будете готувати спагеті.
  3. Додайте спагеті до форми з вершковим маслом і перемішайте їх, щоб забезпечити рівномірне покриття маслом.
  4. Куряче філе поріжте на невеликі кусочки та рівномірно розподіліть їх зверху спагеті.
  5. У окремій мисці збийте яйця разом з італійськими травами та сіллю. Потім додайте воду та вершки і ретельно змішайте усі інгредієнти.
  6. Залийте цю суміш до форми зі спагеті та куркою.
  7. Покрийте форму фольгою і поставте її в духовку на приблизно 50 хвилин.
  8. Після цього вийміть форму з духовки, зніміть фольгу та посипте страву тертим твердим сиром.
  9. Поверніть форму у духовку і запікайте ще приблизно 10 хвилин або до того моменту, коли сир плавно розтане і стане золотистим.

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