Швидка вечеря з мінімумом зусиль: Як приготувати спагеті з куркою в духовці

Якщо ви шукаєте спосіб зекономити час та зусилля, а також зменшити кількість посуду, який потрібно мити, ось ідея для вас - паста з куркою та сиром, приготована у духовці.

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Цей рецепт не лише простий, але і смачний, і відмінно підійде для сімейного обіду або вечері. Рецептом поділились на сайті Meta.

Інгредієнти:

500 г спагеті

750 г курячого філе

2 яйця

20 г вершкового масла

100 г твердого сиру

200 мл вершків

300 мл води

1,5 столової ложки італійських трав

Чайна ложка солі

Приготування:

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Почніть з попереднього розігріву духовки до 180 градусів. Розтопіть вершкове масло. Це можна зробити на водяній бані або в мікрохвильовці. Після того, як масло розтопилося, вилийте його у форму, в якій ви будете готувати спагеті. Додайте спагеті до форми з вершковим маслом і перемішайте їх, щоб забезпечити рівномірне покриття маслом. Куряче філе поріжте на невеликі кусочки та рівномірно розподіліть їх зверху спагеті. У окремій мисці збийте яйця разом з італійськими травами та сіллю. Потім додайте воду та вершки і ретельно змішайте усі інгредієнти. Залийте цю суміш до форми зі спагеті та куркою. Покрийте форму фольгою і поставте її в духовку на приблизно 50 хвилин. Після цього вийміть форму з духовки, зніміть фольгу та посипте страву тертим твердим сиром. Поверніть форму у духовку і запікайте ще приблизно 10 хвилин або до того моменту, коли сир плавно розтане і стане золотистим.

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