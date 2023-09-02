Швидка вечеря з мінімумом зусиль: Як приготувати спагеті з куркою в духовці
Якщо ви шукаєте спосіб зекономити час та зусилля, а також зменшити кількість посуду, який потрібно мити, ось ідея для вас - паста з куркою та сиром, приготована у духовці.
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Цей рецепт не лише простий, але і смачний, і відмінно підійде для сімейного обіду або вечері. Рецептом поділились на сайті Meta.
Інгредієнти:
- 500 г спагеті
- 750 г курячого філе
- 2 яйця
- 20 г вершкового масла
- 100 г твердого сиру
- 200 мл вершків
- 300 мл води
- 1,5 столової ложки італійських трав
- Чайна ложка солі
Приготування:
- Почніть з попереднього розігріву духовки до 180 градусів.
- Розтопіть вершкове масло. Це можна зробити на водяній бані або в мікрохвильовці. Після того, як масло розтопилося, вилийте його у форму, в якій ви будете готувати спагеті.
- Додайте спагеті до форми з вершковим маслом і перемішайте їх, щоб забезпечити рівномірне покриття маслом.
- Куряче філе поріжте на невеликі кусочки та рівномірно розподіліть їх зверху спагеті.
- У окремій мисці збийте яйця разом з італійськими травами та сіллю. Потім додайте воду та вершки і ретельно змішайте усі інгредієнти.
- Залийте цю суміш до форми зі спагеті та куркою.
- Покрийте форму фольгою і поставте її в духовку на приблизно 50 хвилин.
- Після цього вийміть форму з духовки, зніміть фольгу та посипте страву тертим твердим сиром.
- Поверніть форму у духовку і запікайте ще приблизно 10 хвилин або до того моменту, коли сир плавно розтане і стане золотистим.
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