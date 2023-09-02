Быстрый ужин с минимумом усилий: Как приготовить спагетти с курицей в духовке

Если вы ищете способ сэкономить время и усилия, а также уменьшить количество посуды, которую нужно мыть, вот идея для вас – паста с курицей и сыром, приготовленная в духовке.

Читайте также: Шоколадный торт в чашке можно приготовить всего за 4 минуты: неожиданный рецепт

Этот рецепт не только прост, но и вкусен, и отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте Meta.

Ингредиенты:

500 г спагетти

750 г куриного филе

2 яйца

20 г сливочного масла

100 г твердого сыра

200 мл сливок

300 мл воды

1,5 столовой ложки итальянских трав

Чайная кровать соли

Приготовление:

Видео дня

Начните с предварительного разогрева духовки до 180 градусов. Растопите сливочное масло. Это можно сделать на водяной бане или в микроволновке. После того как масло растопилось, вылейте его в форму, в которой вы будете готовить спагетти. Добавьте спагетти в форму со сливочным маслом и перемешайте их, чтобы обеспечить равномерное покрытие маслом. Куриное филе порежьте на небольшие кусочки и равномерно распределите их сверху спагетти. В отдельной миске взбейте яйца вместе с итальянскими травами и солью. Затем добавьте воду и сливки и тщательно перемешайте все ингредиенты. Залейте эту смесь в форму со спагетти и курицей. Покройте форму фольгой и поставьте ее в духовку примерно на 50 минут. После этого извлеките форму из духовки, снимите фольгу и посыпьте блюдо тертым сыром. Поверните форму в духовку и запекайте еще примерно 10 минут или до того момента, когда сыр плавно растает и станет золотистым.

Советуем обратить внимание на рецепт запеченного баклажана с малиновым и йогуртовым соусом от Евгения Клопотенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!