Чем подкармливать огурцы в июле, чтобы был щедрый урожай

Чем удобрять огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай

Опытные огородники поделились полезными советами о выращивании огурцов, которые помогут получить богатый урожай. Для этого в июле овощи нужно подкармливать определенными видами удобрений. Однако необходимые элементы содержатся в других растениях.

Читайте также: Чем подкормить рассаду капусты, чтобы выросли большие початки

Заметим, что для достижения хорошего урожая огурцов важно использовать разнообразные удобрения, одно из которых особенно ценно, поскольку содержит большое количество питательных веществ.

Азот является важным элементом для огурцов, поскольку способствует росту крупных побегов и развитию густых листьев. Фосфор необходим для повышения иммунитета растений и улучшения развития корневой системы. Калий способствует увеличению урожайности.

Все эти микроэлементы содержатся в горохе. Достаточно рассыпать примерно одну столовую ложку гороха под каждый куст (рекомендуется использовать очищенный горох, чтобы предотвратить его прорастание).

Для этого создайте неглубокие канавки вокруг кустов и равномерно распределите горох в них. Затем засыпьте землей и полейте водой. В результате вы получите большой урожай вкусных огурцов.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!