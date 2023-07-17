Чем полить спатифиллум, чтобы зацвел: советы от опытных садоводов

Иногда спатифиллум перестает цвести, но при этом хорошо разрастается и наращивает массу. Возможно, есть проблема в уходе за растением и его следует подпитать.

Спатифиллум нужно своевременно и обильно поливать отстоянной водой комнатной температуры, но не заливать цветок. Также, это растение не любит прямые солнечные лучи.

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Если вы правильно ухаживаете за цветком, но он все равно отказывается цвести, подкормите его монокалием фосфатом: растворите удобрение в воде согласно инструкции, и хорошо перемешав опрыскивайте листья растения с пульвелизатора с обеих сторон.

Садоводы не рекомендуют подкармливать спатифиллум монокалием фосфатом более 3 раз в год.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за спатифиллумом.

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