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Чем вывести масло с одежды и как ее лучше стирать: полезные советы

Татьяна Иванова

Удаление жирных пятен

Капля растительного масла или жира на вашей одежде способна испортить настроение всем. Домохозяйки могут посоветовать целый арсенал пятновыводителей.

Если масло попало на вашу одежду у вас на глазах – лучше отстирать пятно прямо сейчас. Свежее пятно вывести гораздо легче, чем устаревшее.

Не посыпайте испорченную одежду солью или лимонным соком, лучше не используйте разные присыпки.

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В первую очередь лучше удалить пятно с помощью салфетки или полотенца. Отметим, что масляное пятно не уберется с помощью синтетической ткани.

Как удалить пятно с помощью средства для мытья посуды

Если масло на джинсах или футболке попробуйте удалить ее дома. Для этого залейте пятно моющим средством и оставьте на 20 минут. После этого положите вещь в машину и запланируйте обычную стирку.

Как удалить масло с помощью мела

Возьмите мел и разотрите его в порошок и присыпьте этим пятно на одежде. Можно оставить одежду на несколько часов, а затем постирать в обычном режиме.

Как удалить масло с помощью соды

Попробуйте мыльно-содовый раствор на основе хозяйственного мыла. Смешайте стружку хозяйственного мыла с 2 стаканами воды и отправьте греться на водяной бане. После растворения мыла добавьте 1 ст. л. пищевой соды. Намочите полученным средством масляное пятно (или замочите всю одежду), потрите, оставьте на 10-15 минут. После отстирать обычным способом вручную или в стиральной машине.

Как удалить машинное масло с помощью бензина

Если вы заметили устаревшее пятно от машинного масла, то хозяйки рекомендуют замочить это место бензином на 30 минут. Также можно потереть щеткой и постирать руками с использованием хозяйственного мыла.

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