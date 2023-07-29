'Черные запорожцы' эффектно сбили камеру и антенну на пункте наблюдения оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать вооружение и военную технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев нанесли удар по пункту наблюдения россиян.

Для этого защитники Украины использовали дрон-камикадзе. Об этом сообщили на канале СтратКом ВСУ в Telegram.

"С помощью дрона-камикадзе пилоты БпЛА 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев уничтожили вражескую камеру и антенну пункта наблюдения оккупантов", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как военные обнаружили пункт наблюдения оккупантов и нанесли удар дроном-камикадзе. В результате взрыва с башни взлетел флажок, который туда зацепили захватчики.

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, днем 28 июня в Таганроге в Ростовской области произошел взрыв. российское Минобороны заявило, что по городу "прилетело" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

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