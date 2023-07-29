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Війна в Україні

"Чорні запорожці" ефектно збили камеру та антену на пункті спостереження окупантів (відео)

Анастасія Крищук

'Чорні запорожці' ефектно збили камеру та антену на пункті спостереження окупантів (відео)

Українські військові продовжують знищувати озброєння та військову техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців завдали удару по пункту спостереження росіян.

Для цього захисники України використали дрон-камікадзе. Про це повідомили на каналі СтратКом ЗСУ у Telegram.

"За допомогою дрона-камікадзе пілоти БпЛА 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців знищили ворожу камеру та антену пункту спостереження окупантів", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як військові виявили пункт спостереження окупантів та завдали удару дроном-камікадзе. Внаслідок вибуху з башти злетів прапорець, який туди вчепили загарбники.

Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

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