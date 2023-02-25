'Черные запорожцы' показали разгром оккупантов, пытавшихся взять Угледар наступлением (видео)

Возле Угледара украинские защитники уничтожили значительное количество российских боевиков. Также была ликвидирована их военная техника.

По врагу отработали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Они показали видео-кадры своей работы, снятые с дронов.

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В начале видео можно увидеть, как среди полей движется значительное количество боевых машин врага. Их ликвидирует арт. Другие оккупанты, следовавшие на танках, увидев разбитых собратьев, начинают резко разворачиваться и убегать в обратном направлении, однако арта догоняет и беглецов. Один из подбитых танков врага продолжает движение, из него выскакивает испуганный член экипажа и начинает убегать.

Предлагаем также пересмотреть, как украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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