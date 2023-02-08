Черный археолог выкопал на Хмельнитчине серебряный пояс готов, датированный 3 веком (фото)

Правохранители разоблачили "черного археолога", который обнаружил на Хмельнитчине серебряные сокровища готов, датированные 3 веком. В частности, преступник обнаружил уникальный пояс, старинные монеты, наконечники стрел и фрагменты украшений.

Находки он продавал на интернет-аукционе. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram.

Отмечается, что мужчина отрыл уникальную древность в виде серебряного пояса на территории Хмельницкой области. Согласно выводам специалистов Национального музея Украины, находка датируется серединой ІІІ века.

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"Она связана с военной культурой древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море", – говорится в сообщении.

"Черный археолог" успел воплотить артефакты древности одному из покупателей. Во время проведения обысков в Хмельницкой и Кировоградской областях правоохранители изъяли клады.

Сейчас полиция устанавливает законность происхождения изъятых археологических предметов. После проведения экспертизы найденные древности могут быть переданы на хранение в музейные фонды.

Ранее под Луцком нашли исторический перстень, который мог принадлежать князю Любарту.

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