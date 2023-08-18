Четыре эффективных способа, чтобы удалить шерсть домашних животных из стиральной машины

Как собрать шерсть в стиральной машине - что собирает шерсть в стиральной машине

Стиральная машина необходима для ухода за бельем. Но если у вас есть домашние животные, вы можете столкнуться с некоторыми неудобствами, особенно, когда вы обнаружите, что их шерсть прилипла к одежде, когда вынимаете его из машины.

Чтобы исправить это, простое и эффективное решение, уверяют эксперты Sante Plus. Узнайте, как избежать неожиданностей при использовании бытовой техники с помощью нескольких хитростей.

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1. Губка для посуды

Чтобы удалить шерсть своих животных, застрявшую в барабане стиральной машины, можно использовать губку для мытья посуды. Для этого перед включением машины поместите в барабан новую губку. Губка легко захватит всю шерсть ваших питомцев, и вы избавитесь от этого неудобства.

2. Белый уксус

Белый уксус – универсальный натуральный продукт для домашнего ухода. Чтобы удалить шерсть домашних животных из стиральной машины, вы можете налить 120 мл белого уксуса в кондиционер для стирки. Уксусная кислота помогает распутать шерсть застрявших в тканях животных. Ваша одежда выйдет из машины чистой.

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3. Шарики для сушки

Шарики для сушки предназначены для эффективной сушки белья в сушилке. Но они также полезны для удаления шерсти животных. Просто поместите его в барабан вашей машины перед началом цикла сушки.

4. Очистите стиральную машину

Чтобы удалить шерсть животных в стиральной машине, необходимо правильно обслуживать прибор и, следовательно, хорошо чистить.

Если у вас есть домашние животные, регулярно чистьте стиральную машину, выработав привычку часто протирать барабан стиральной машины. Регулярно очищайте и изменяйте фильтр стиральной машины. Кроме того, вы можете запустить обычный пустой цикл стирки, чтобы тщательно очистить машину.

Напомним, что одним из самых сложных мест для очищения на кухне является вытяжка. Поскольку там собирается преимущественно жир, пыль и прочая грязь. Как это правильно сделать читайте в нашем материале.

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