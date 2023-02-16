Четыре основных правила, как не стоит заряжать телефон
Четыре основных правила, как не стоит заряжать телефон
Большинство владельцев телефонов заряжают свои девайсы неправильно, нанося ущерб для их аккумуляторов. Эксперты назвали 4 наиболее распространенных ошибки каждого из нас.
Чтобы гаджет работал дольше и дольше держал заряд, нужно перестать использовать не оригинальные зарядные устройства. Также следует отказаться от дешевых зарядок.
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- Если же вы не хотите тратиться на более дорогие аналоги дешевых зарядок, то аккумулятор вашего гаджета впоследствии может просто "накрыться".
- Эксперты не советуют разряжать телефон до полного отключения. "Нулевой" разряд батареи также повлияет на работу аккумулятора. Впоследствии телефон будет держать гораздо меньше заряда.
- Также не стоит заряжать телефон всю ночь или ставить на зарядку и ждать, пока батарея покажет 100% заполненности. Лучше, когда заряд на телефоне набрал 75-90%, тогда и снимайте с зарядки.
- Во время подзарядки гаджета не стоит его юзать – это может привести к перегреву смартфона, и как следствие – некорректной работе.
Напомним, что во время использования телефон может сильно нагреваться в верхней части. Этот "недуг" проявляется из-за долгого общения, в частности через мессенджеры Viber, Telegram, Skype и другие программы.
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