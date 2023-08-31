Что сделать, чтобы цветы долго стояли в весе – как хранить срезанные цветы

Продолжительность жизни срезанных цветов очень ограничена. Если их не ухаживать должным образом, они могут быстро увянуть.

Издание Sante Plus поделилось несколькими простыми советами от экспертов, которые помогут сохранить срезанные цветы дольше. Главное не совершать некоторых распространенных ошибок!

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1. Не держите цветы рядом с фруктами

Цветы и фрукты не всегда смешиваются. Эксперты сходятся во мнении, что никогда не следует разрешать цветам цвести рядом с некоторыми фруктами, такими как бананы, груши и яблоки. Поскольку эти сорта находятся в процессе созревания, они могут влиять на процесс цветения через выделяемый ими этиленовый газ.

Старение лепестков тогда будет преждевременным. Не привыкайте держать их вместе. Даже если искушение установить на столе в гостиной блюдо с фруктами, чтобы побаловать гостей. В этом случае сразу подумайте о том, чтобы убрать вазу.

2. Уксус и сахар

Перед установкой цветов смешайте две столовых ложки яблочного уксуса и две столовые ложки сахара с чистой водой в весе. Не забывайте менять эту воду каждый день: ваши цветы останутся красивыми, здоровыми и сияющими. По крайней мере, на время!

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3. Не используйте водопроводную воду

Никогда не используйте водопроводную воду для цветов в вазе. При приготовлении воды для цветов рекомендуется дать ей остыть в течение нескольких часов после кипячения, так как водопроводная вода содержит хлор и фтор. Таким образом, дистиллированная вода лучше подходит для сохранения свежести срезанных цветов.

4. Алкоголь и сахар

Секрет продления срока службы цветов состоит в минимизации роста бактерий в воде. Для этого в воду в весе добавьте несколько капель водки (или прозрачного алкогольного напитка) и чайную ложку сахара. Таким образом, алкоголь будет оказывать антибактериальное действие. Опять же желательно каждый день менять воду, снова вливая в нее такое же количество водки и сахара.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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