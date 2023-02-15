Четыре знака зодиака улучшат свои отношения на этой неделе

На этой неделе Солнце переходит в знак Рыб, возвращаясь в жизнь как звезда надежды и даря возможность улучшить свою романтическую жизнь. Настало волшебное время не просто взяться за новое начало, но и совершить гигантский скачок веры.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые улучшат свои отношения с 13 по 19 февраля 2023 года. У них наконец-то все выйдет на личном фронте.

Дева

Вы склонны видеть перемены в своей собственной любовной жизни. Несмотря на то, что энергия Рыб приносит возможности в вашу романтическую жизнь, это не значит, что она всегда приносит пользу. Последние несколько месяцев были полны благословений, но также вызовов, когда вы двигались в новых водах к тому, чего, как вы говорили, всегда хотели.

Легко говорить об отношениях или семейной жизни, которые вы хотите, но принять и получить это часто другая ситуация. Через очередной конец в вашей жизни наконец-то состоится начало. Для вас это осознание того, что хотя ничто не последует по плану, это не значит, что это все равно не завершится воплощением всех ваших мечтаний.

Рыбы

Возвращение солнечной энергии на этой неделе в вашем собственном знаке является поворотным моментом для вас не только в романтическом плане, но и в том, чтобы действительно получить ту жизнь, которую вы всегда хотели. Это шанс вам охватить больше своих собственных желаний и потребностей и принять их в своеобразное действие для большего достатка.

У вас всегда есть дар компромисса, но это не значит, что вам не нужно просто отстаивать то, чего вы действительно хотите. Сатурн заканчивает свое господство в Водолее, прежде чем он перейдет в ваш зодиакальный знак, что означает, что вы проработали и узнали все, что вам назначено о бессознательной и глубочайшей части вашей жизни и разума.

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Весы

Убедитесь, что вы взяли то, что вы узнали о границах и ценностях за последние несколько месяцев, и установили все, что вам нужно, чтобы вы могли чувствовать, что можете дать своей любовной жизни то, что ему нужно – и получить то, что вам нужно. нужно. Хотя большинство будущих романтических событий связано с вашим собственным ростом, связанным с тем, что вы заслуживаете, есть также небольшой кусочек, который изменит ваш образ в вашей профессиональной жизни.

Когда вы испытываете разочарование в ваших отношениях, это нормально погрузиться в работу, потому что по крайней мере там вы можете найти ощутимые способы измерения успеха. Но теперь вы должны иметь возможность создать пространство для процветания этих отношений в вашей жизни.

Стрелец

Вы уже думаете о вещах в более серьезном тоне, поскольку сейчас так многие планеты спускаются в Овне, что поднимает темы брака, детей и радости. Это не означает, что вы должны подписаться на любой из них, а только то, что они будут играть ключевую роль в вашей жизни в течение следующего месяца.

Солнце, которое на этой неделе возвращается к любящему и полному надежде знака зодиака Рыб, освещает ваш дом и семью, намекая на то, что вы готовы совершить скачок веры в то, во что верите. Но все это только на стадии подготовки к фейерверку.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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