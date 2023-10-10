Что делать, если вещи электризуются в холод: лайфхак с фольгой

Статическое электричество – это электрический заряд, который накапливается на предметах, когда они трутся друг о друга. Тело также электризуется, когда вы одеваетесь, вытираетесь полотенцем или просто ходите по ковровому покрытию.

Когда предмет накапливает достаточно статического электричества, он может выпустить его в виде искр, что ощущается как удар током. Это может быть неприятным и даже болезненным.

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Почему вещи электризуются

Статическое электричество возникает, когда два материала с разными электростатическими свойствами сталкиваются друг с другом. Например, синтетические материалы, такие как полиэстер и нейлон, имеют тенденцию накапливать больше статического электричества, чем натуральные материалы, такие как хлопок и шерсть.

Как снять статическое электричество с вещей

Добавьте в стиральную машину бельевой кондиционер. Кондиционер для белья помогает смягчить ткань и уменьшить трение.

Перед тем, как одеться, пропустите одежду через металлическую вешалку. Это поможет снять статическое электричество, которое накопилось во время хранения.

Натрите одежду куском металла. Металл является хорошим проводником, поэтому он поможет увести статическое электричество от одежды.

Используйте увлажнитель воздуха. Сухой воздух способствует накоплению статического электричества.

Можно использовать металлические шпильки или кусочки фольги. Заколки закрепляют с той стороны одежды, где она чаще всего касается тела. А фольгу можно порезать на квадратики и положить в карманы или прикрепить к подошве и сверху надеть носки.

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