Что можно добавить в фарш для котлет вместо хлеба, чтобы значительно улучшить вкус
Котлеты – это довольно простое и сытное блюдо, которое любят почти все, ведь разных рецептов множество. Профессиональные повара советуют выбирать более жирное мясо, или добавлять в фарш немного сала или льда, чтобы котлеты получились сочными.
Для того чтобы улучшить вкус котлет и сделать новую версию этого блюда, добавив к классическому рецепту новые оттенки, можно добавлять в фарш сырой хорошо протертый или измельченный картофель. Котлеты лучше будут держать форму, если использовать не сырой, а вареный картофель, который станет "скрепляющим" компонентом. Чтобы фарш получился не столь водянистым, добавьте в него две измельченные вареные картофелины на килограмм мяса.
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В фарш для котлет можно добавлять картофель также вместе с хлебом, поскольку картофель прибавит по сочности, а хлеб – пышности. Заменить хлеб сырым картофелем можно также если вы хотите сделать котлеты менее калорийными.
Для приготовления вкусных котлет с картофелем вам понадобится:
- 500 граммов фарша;
- 2 картофелины;
- яйцо;
- одна средняя луковица;
- один или несколько зубчиков чеснока;
- мука/панировочные сухари;
- соль и перец по вкусу.
Размельчите лук, натрите на средней терке картофель и вбейте яйцо в фарш. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок и другие специи по желанию. Перемешайте и выбейте фарш. Сформируйте котлеты и обваляйте их в панировке или муке. Обжаривать их следует на сковороде на медленном огне под крышкой с двух сторон, пока котлеты не будут готовы. Или по несколько минут на сильном огне и отправить их в разогретую до 180 градусов духовку для того, чтобы они приготовились.
Приятного аппетита!
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