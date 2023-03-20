Что нельзя делать на день весеннего равноденствия 2023 года и как загадать желание
День весеннего равноденствия – это день, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Это значит, что мы на пути к лету и приходит время перемен. Это также отличное время, чтобы сосредоточиться на своих целях и задуматься о том, как осуществить свои мечты. Вот несколько советов о том, что делать и чего нельзя делать в день весеннего равноденствия.
Этот день в народе называют Весеннее равноденствие, Весенний солнцеворот, Вербоносица, Лазарь. В 2023 году он выпадает на понедельник, 20 марта.
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Что делать в День весеннего равноденствия
- сделайте уборку дома, выбросьте все ненужные и старые вещи, избавьтесь от хлама в доме и жизни;
- сделайте влажную уборку, вымойте окна;
- напишите личный список дел и новых целей;
- загадайте желания и запишите его на листе бумаги, а затем спрячьте, желания на любовь будут иметь особую силу;
- помиритесь с тем, с кем были в ссоре;
- влюбленные должны обязательно увидеться в этот день и побыть вместе, чтобы чувства не угасали.
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия
- Не открывайте новые дела. Их успех не гарантирован, а вот ошибки исправить будет тяжело. Лучше ограничиться планировкой;
- Не ссорьтесь с родными и не выясняйте отношения. Возможно, вы не сможете уладить это в будущем.
Напомним, ранее мы писали о народных приметах, связанных с Солнцеворотом.
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