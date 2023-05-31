Что нельзя делать с окнами, чтобы не было беды, и как привлечь удачу

Что запрещено делать с окнами, чтобы не навлечь беду - народные приметы об окнах

Наши предки сравнивали окна с глазами человека. Даже считали, что через них можно увидеть судьбу, увести или навлечь беду.

Кроме этого, с окнами связано немало разных народных примет и предрассудков. Среди которых – запрет мыть окна под дождем или выбрасывать что-нибудь оттуда.

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Счастливые приметы об окнах

К счастью – случайно вечером выглянуть в окно и заметить свет. К счастливым переменам возвращаться вечером домой и увидеть в окне свет. К скорым новостям, если порыв ветра откроет окно. Вас ждет хорошее известие, если птица будет стучать по оконному стеклу. Впрочем, если птица залетит в жилище, это плохой знак.

Приметы о погоде об окнах

По окнам можно даже определять погоду. К примеру, если в холодную погоду стекла окон покрылись каплями влаги, то придет оттепель.

Если же на оконных стеклах появились морозные узоры, то зима еще долго будет продолжаться.

Как привлечь удачу с помощью окна

С помощью окон можно привлечь удачу и счастье. Чтобы наступила "белая полоса" в жизни, утром нужно бросить щепотку сахара через окно.

Если вас сопровождают проблемы с деньгами и неудачи, просто помойте окна. Ведь грязные оконные стекла не дают позитива и удачи попасть в ваш дом.

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Что запрещено делать с окнами

1. В народе верили, что под окнами находятся ангелы, а обижать их ни в коем случае нельзя. Это касается выбрасывания мусора или лезть через окно.

2. Через окно нельзя смотреть на похороны, иначе – смерть заглянет в дом.

3. Нельзя прорубать новые окна в старом доме, поскольку это может привести к смерти одного из родственников.

4. Окна сравнивают с очами человека. Если же их замуровать, то так вы лишите дом глаз.

5. Нельзя смотреть на полнолуние через окно, поскольку лунный свет будет вытягивать жизненные силы и здоровье.

6. После полуночи нельзя смотреть в окно, потому что увидите призрак или нечистую силу.

7. Запрещается днем завешивать окна шторами и прятать жилье от солнечного света, потому что будет застаиваться плохая энергетика и вызовете болезни.

8. Нельзя, чтобы стекло было треснувшим. Иначе счастье и благополучие будут "убегать" из дома.

9. Если на окне сидит сорока, то скоро придут гости или хорошие новости.

10. Нельзя мыть окна под дождем, потому что так вызовете болезни и несчастья не только на себя, но и членов своей семьи.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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