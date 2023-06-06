Данилов о результатах заседания СНБО: 'Ни один россиянин не остановит освобождение Украины'

6 июня президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом российскими оккупантами плотины Каховского водохранилища созвал экстренное заседание СНБО Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в Твиттере сообщил о результатах этого заседания.

По его словам, россияне подрывом Каховской ГЭС продемонстрировали "принципиально новый этап российской агрессии".

"Состоялся полный и окончательный демонтаж во всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение отдельных военных объектов" и остальные чисто пропагандистские и лживые тезисы", — сказал он.

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Он отметил, что "в предвкушении неизбежности исчезновения россии и пути из истории фальшивые маски больше не нужны".

"Кратко о результатах заседания СНБО: ничто и никто, ни один россиянин не остановит увольнение Украины, время которого наступило", — добавил секретарь СНБО.

Тем временем президент Владимир Зеленский тоже прокомментировал заседание Совбеза.

По его словам, из-за подрыва Каховской ГЭС в зоне подтопления находится около 80 населенных пунктов.

"Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища. Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, Офис президента. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности. , чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности", – добавил он.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

В Укргидроэнерго заявили, что восстановить дамбу Каховской ГЭС не удастся, она полностью разрушена.

В МАГАТЭ пока не заметили угроз для Запорожской АЭС, агентство заявило о постоянном мониторинге ситуации.

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