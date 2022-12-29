'Даже Китай позавидует': астролог дал прогноз, когда в Украине произойдет 'экономическое чудо'

Украину ждет стремительный экономический рост, но он начнется только в 2024 году. Также в этом году Украина станет членом Европейского Союза и НАТО.

Об этом ТСН заявил астролог Влад Росс. "Но ситуация начнет продвигаться уже с 2023 года. Именно вхождение будет 16 мая 2023, а закрепится ситуация в 2024-м", – отметил он.

По его словам, в Украине произойдет "экономическое чудо, как в Китае".

"У Украины будет такой мощный экономический рост, что даже сам Китай позавидует. Это начнется с 2024 года. После чего Украина превратится в Швейцарию Восточной Европы. Мы станем самой богатой страной Восточной Европы", – подытожил астролог.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.