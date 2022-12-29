'Навіть Китай позаздрить': астролог дав прогноз, коли в Україні станеться 'економічне диво'

На Україну чекає стрімке економічне зростання, але воно почнеться лише 2024 року. Також цього року Україна стане членом Європейського Союзу та НАТО.

Про це ТСН заявив астролог Влад Росс. "Але ситуація почне просуватися вже з 2023 року. Саме входження буде 16 травня 2023 року, а закріпиться ситуація у 2024-му", - зазначив він.

За його словами, в Україні відбудеться "економічне диво, як у Китаї".

"В України буде таке потужне економічне зростання, що навіть сам Китай позаздрить. Це почнеться з 2024 року. Після чого Україна перетвориться на Швейцарію Східної Європи. Ми станемо найбагатшою країною Східної Європи", – підсумував астролог.

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Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.