Действительно ли весна побьет температурные рекорды: прогноз на март, апрель и май

Ожидается, что весна в Украине будет необычно теплой и засушливой. В течение сезона количество осадков может оказаться втрое меньше климатической нормы.

Эту информацию опубликовала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, в своей статье для "Зеркала недели". По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, февраль и весенние месяцы в Украине могут быть на 1–2 градуса теплее климатической нормы.

Впрочем, несмотря на постепенное увеличение температурных показателей, специалист отмечает, что в Полесском регионе и лесостепной зоне учащаются резкие похолодания. Это особенно опасно для сельского хозяйства, так как температура воздуха может опускаться до 0°C и ниже.

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Особо стоит опасаться заморозков, которые могут негативно повлиять на растения, которые в этом году начнут вегетацию раньше. Самая высокая вероятность их возникновения будет наблюдаться в марте и апреле.

В марте средняя месячная температура ожидается в пределах +5…+7°C на юге Одесской области и в Закарпатье, в то время как на востоке Украины показатели составят около +3…+4°C. В апреле средняя температура превысит +10°C, что будет способствовать активному развитию растительности, – отметила метеоролог.

Она уточнила, что среднемесячные температурные показатели могут колебаться: на юге ожидается около +12°C, а на востоке и севере около +11°C.

К тому же, в мае средняя температура через месяц будет достигать +15°C. В частности, в Закарпатье и южных территориях она составит примерно +10°C, тогда как на севере и востоке поднимется до +17°C.

Весна 2025 прогнозируется не только теплой, но и засушливой. Особенно это касается северных регионов Украины, где количество осадков может быть почти на 30% меньше климатической нормы, – отметила Вера Балабух.

Метеоролог отметила, что общее количество осадков за сезон может составить около 100 миллиметров, то есть 100 литров на квадратный метр. Такой показатель типичен для южной степи Украины. Наиболее ощутимый недостаток дождей прогнозируется в марте и мае.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 и где зима еще задержится.

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