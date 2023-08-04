Денис 'Редис' Прокопенко вместе с азовцами готовится к боям с россиянами (фото)

Воины бригады Национальной гвардии "Азов" 4 августа провели тактические учения. На них присутствовал и командир "азовцев" подполковник Денис "Редис" Прокопенко.

Как сообщили в пресс-службе бригады, цель этих занятий – отработка практических вопросов планирования организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их обеспечения.

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"Особое внимание было уделено быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск", — отметили в "Азове".

Сообщается, что по результатам командования и инструкторы проведут анализ ошибок, чтобы начать маневры с боевыми стрельбами.

Ранее сообщалось, что 22 сентября 2022 все командиры "Азова", которых российские силовики удерживали в плену, вышли из тюрьмы и были вынуждены выехать в Турцию. 8 июля 2023 все командиры украинского батальона "Азов" вернулись домой из Турции, где находились после освобождения из российского плена.

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