Держите до зимы: Как сделать вкусный и полезный клубничный компот

Как сделать компот из клубники и закрыть его в банках на зиму

Если у вас уродилась клубника, не забывайте о возможности приготовления компота на зиму. Таким образом, вы сможете продолжить наслаждаться вкусом лета еще долгие зимние месяцы. В этой статье мы поделимся с вами рецептом приготовления клубничного компота на зиму и расскажем, как его закрыть в банки.

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Клубничный компот не только очень вкусен, но и полезен организму. В клубнике содержатся витамины группы A, В, С, Е и K, а также антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом и защищают клетки организма.

Летом такой компот может освежить и зарядить энергией, а зимой будет напоминать вам о теплых летних днях благодаря его непревзойденному вкусу и пользе. Ведь клубника зимой не так легко доступна.

Предлагаемый рецепт рассчитан на одну трехлитровую банку. Если вы планируете приготовить больше компота, просто увеличивайте пропорции соответственно. Важно использовать фильтрованную воду или воду из бутылок, чтобы избежать воздействия хлора из крановой воды, который может отрицательно сказаться на вкусе компота.

Ингредиенты:

Клубника – 500 г;

Сахар – 200 г;

Вода – 2,5 л;

Лимонная кислота – 1 чайная ложка.

Переберите клубнику, промойте ее и удалите хвостики. Промойте банки водой с добавлением пищевой соды. Затем стерилизуйте их кипятком. Крышки можно стерилизовать кипятком или кипятить.

Разложите клубнику в стерильные банки. Добавьте сахар и лимонную кислоту. Доведите воду до кипения, а затем налейте кипяток в банку. Закройте банку крышкой. Потрясите банку несколько раз, чтобы распределить сахар и лимонную кислоту равномерно. Поверните банку дном вниз, обмотайте ее пледом и оставьте охлаждаться. Затем перенесите банки в холодное место.

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