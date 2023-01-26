Дешевый способ быстро отмыть пригоревшую кастрюлю до блеска

Во время активного использования на кухне кастрюль часто на их дне извне образуется нагар. Иногда еда в кастрюлях пригорает и внутри. Смыть пригоревшую пищу и нагар легко с помощью химических средств, однако можно обойтись и "народными способами".

Однако будьте внимательны, потому что разные поверхности посуды имеют разную структуру, поэтому при отмывании кастрюль взвесьте, чтобы не повредить их. Обычно отмыть стойкие загрязнения можно, замочив посуду в горячей воде, если это не помогает предлагаем следующие советы.

Читайте также: Отмыть пригоревшую кастрюлю: удивительные способы

Чем отмыть кастрюли из алюминия и нержавеющей стали

Залейте кастрюлю теплой водой и всыпьте несколько столовых ложек соли. Соль поможет размягчить весь нагар на образовавшейся кастрюле настолько, что его нетрудно удалить обычными губками.

Можно использовать и соду. Смочите кастрюлю с пригоревшей пищей водой, а затем посыпьте содой на места, нуждающиеся в тщательной чистке, оставьте на пол часа. Затем влейте в кастрюлю кипяток и оставьте еще на полчаса или час. Затем поставьте кастрюлю с водой на огонь, доведите до кипения и подержите ее некоторое время на огне. Когда вода охладится, достаточно тщательно потереть мягкой губкой и промыть проточной водой.

Способы очистки посуды из металла

Отмыть металлические кастрюли от нагара поможет уксус или лимонная кислота. Нанесите один из этих препаратов на пригоревшее место и оставьте на 30-50 минут. Затем влейте теплую воду и поставьте кастрюлю на маленький огонь. Когда вода начнет кипеть, куски пригоревшей пищи начнут отшелушиваться.

В качестве природных абразивов можно использовать гущу от кофе. Эмалированная посуда Здесь подойдет чистка солью, содой и уксусом. А еще – активированный уголь. Его перетирают в порошок, натирают смоченные в воде пригоревшие места. Затем нужно взять губку и хорошенько протереть посуду.

Посуда с керамическим или тефлоновым покрытием

Он нуждается в бережной мойке, чтобы не повредить поверхность.

Можно попытаться протереть пятна смоченным в масле ватным диском или спиртом.

А еще попробуйте налить в посуду моющее средство или натереть на терке хозяйственное мыло и добавьте теплую воду. Оставьте пригоревшую кастрюлю отмокать на ночь, а затем все аккуратно протрите.

Пятна жира на такой посуде может оттереть обычная канцелярская резинка.

По этой ссылке вы сможете узнать, как готовить в духовке, чтобы не пришлось ее мыть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!