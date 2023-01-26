Дешевий спосіб швидко відмити пригорілу каструлю до блиску

Під час активного використання на кухні каструль зачасту на їх дні ззовні утворюється нагар. Інколи їжа в каструлях пригорає й всередині. Змити пригорілу їжу та нагар легко за допомогою хімічних засобів, проте можна обійтися й "народними способами".

Однак будьте уважними, бо різні поверхні посуду мають різну структуру, тож при відмиванні каструль зважте, аби не пошкодити їх. Зазвичай відмити стійкі забруднення можна, замочивши посуд у гарячій воді, якщо це не допомагає пропонуємо наступні поради.

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Чим відмити каструлі з алюмінію та нержавіючої сталі

Залийте каструлю теплою водою й всипте кілька столових ложок солі. Сіль допоможе розм'якшити весь нагар на каструлі, що утворився, настільки, що його не важко видалити звичайними губками.

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Можна використати й соду. Змочіть каструлю з пригорілою їжею водою, а потім посипте содою на місця, що потребують ретельного чищення, залиште на пів години. Потім влийте до каструлі окріп та залиште ще на пів години, чи на годину. Потім поставте каструлю з водою на вогонь, доведіть до кипіння і потримайте її якийсь час на вогні. Коли вода охолоне, достатньо ретельно потерти м'якою губкою і промити проточною водою.

Способи очищення посуду з металу

Відмити металеві каструлі від нагару допоможе оцет чи лимонна кислота. Нанесіть один з цих "препаратів" на пригоріле місце та залиште на 30-50 хвилин. Потім влийте теплої води та поставте каструлю на маленький вогонь. Коли вода почне кипіти, шматки пригорілої їжі почнуть відлущуватися.

Як природні абразиви можна використати гущу від кави. Емальований посуд Тут підійде чищення сіллю, содою та оцтом. А ще – активоване вугілля. Його перетирають у порошок, натирають змочені у воді пригорілі місця. Потім потрібно взяти губку та гарненько протерти посуд.

Посуд з керамічним або тефлоновим покриттям

Він потребує дбайливого миття, щоб не пошкодити поверхню.

Можна спробувати протерти плями змоченим в олії ватним диском, або спиртом.

А ще спробуйте налити в посуд мийний засіб для посуду або натерте на тертці господарське мило та додайте теплу воду. Залиште каструлю, що пригоріла, відмокати на ніч, а потім все акуратно протріть.

Плями жиру на такому посуді може відтерти звичайна канцелярська гумка.

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