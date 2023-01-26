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Дешевый способ быстро отмыть пригоревшую кастрюлю до блеска

Былим Елена

Дешевый способ быстро отмыть пригоревшую кастрюлю до блеска

Во время активного использования на кухне кастрюль часто на их дне извне образуется нагар. Иногда еда в кастрюлях пригорает и внутри. Смыть пригоревшую пищу и нагар легко с помощью химических средств, однако можно обойтись и "народными способами".

Однако будьте внимательны, потому что разные поверхности посуды имеют разную структуру, поэтому при отмывании кастрюль взвесьте, чтобы не повредить их. Обычно отмыть стойкие загрязнения можно, замочив посуду в горячей воде, если это не помогает предлагаем следующие советы.

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Чем отмыть кастрюли из алюминия и нержавеющей стали

Залейте кастрюлю теплой водой и всыпьте несколько столовых ложек соли. Соль поможет размягчить весь нагар на образовавшейся кастрюле настолько, что его нетрудно удалить обычными губками.

Можно использовать и соду. Смочите кастрюлю с пригоревшей пищей водой, а затем посыпьте содой на места, нуждающиеся в тщательной чистке, оставьте на пол часа. Затем влейте в кастрюлю кипяток и оставьте еще на полчаса или час. Затем поставьте кастрюлю с водой на огонь, доведите до кипения и подержите ее некоторое время на огне. Когда вода охладится, достаточно тщательно потереть мягкой губкой и промыть проточной водой.

Способы очистки посуды из металла

Отмыть металлические кастрюли от нагара поможет уксус или лимонная кислота. Нанесите один из этих препаратов на пригоревшее место и оставьте на 30-50 минут. Затем влейте теплую воду и поставьте кастрюлю на маленький огонь. Когда вода начнет кипеть, куски пригоревшей пищи начнут отшелушиваться.

В качестве природных абразивов можно использовать гущу от кофе. Эмалированная посуда Здесь подойдет чистка солью, содой и уксусом. А еще – активированный уголь. Его перетирают в порошок, натирают смоченные в воде пригоревшие места. Затем нужно взять губку и хорошенько протереть посуду.

Посуда с керамическим или тефлоновым покрытием

Он нуждается в бережной мойке, чтобы не повредить поверхность.

Можно попытаться протереть пятна смоченным в масле ватным диском или спиртом.

А еще попробуйте налить в посуду моющее средство или натереть на терке хозяйственное мыло и добавьте теплую воду. Оставьте пригоревшую кастрюлю отмокать на ночь, а затем все аккуратно протрите.

Пятна жира на такой посуде может оттереть обычная канцелярская резинка.

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