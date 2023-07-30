Дети будут в восторге: Как сделать цукаты из кабачков

Летний сезон принесет нам множество кабачков, и эти ароматные овощи можно сохранить на зиму, чтобы наслаждаться их вкусом во время холодных вечеров. Одним из способов хранения кабачков является приготовление вкусных цукатов.

Фудблогерка Юлия с ником fermerka.ua поделилась своим рецептом этих сладких десертов на своей странице в Instagram.

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Цукаты из кабачков можно не только употреблять в качестве альтернативы магазинным конфетам, что особенно понравится детям, но и добавлять в выпечку или использовать для приготовления разнообразных десертов.

Рецепт кабачковых цукатов

Ингредиенты:

Кабачки

Сахар (на 1 кг кабачков – 200 г сахара)

Сок 1 лимона

Способ приготовления:

Кабачки очистить от кожуры и сердцевины и порезать их кубиками. Кубики из кабачков обсыпать сахаром и оставить на 30 минут. Добавить в кабачки сок лимона, поставить на огонь и довести до кипения. Готовить на слабом огне в течение часа, а затем позволить полностью остыть. Кабачки можно сушить в сушилке в течение 2 часов или в духовке в течение 6 часов при температуре 60 градусов.

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